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В красном бикини и джинсовых мини-шортах: Кэрри Джонсон показала кадры из отпуска

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1007
Время на прочтение
1 мин
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В красном бикини и джинсовых мини-шортах: Кэрри Джонсон показала кадры из отпуска

Кэрри Джонсон / Фото: Instagram Керри Джонсон

Многодетная мать Кэрри Джонсон сообщила подписчикам, что собирается в отпуск.

Она попросила фолловеров помочь определиться с тем, какие вещи ей нужны. И показала архивные кадры с прошлогоднего отпуска, который Кэрри провела в компании своего мужа Бориса Джонсона в Словении.

Кэрри Джонсон / © Instagram Керри Джонсон
Кэрри Джонсон / Фото: Instagram Керри Джонсон

На снимках вы можете увидеть ее в коротких джинсовых шортах и красном купальнике. У Джонсон великолепная фигура и, уверенны, после третьих родов мало что изменилось в этом вопросе.

"В прошлом году в это время я отправилась в одну из самых счастливых путешествий, в прекрасную Словению. Если вы любите горные пейзажи, невероятные походы и велопрогулки, купания в озерах и самые вкусные блюда и вино - вам сюда! Я как раз собираюсь начать собирать вещи для летних каникул в этом году. Помогите!", - подписала кадры Джонсон.

(листайте фото вправо)

Напомним, в начале июля Кэрри и Борис Джонсон вновь стали родителями. У них родился второй сын, которого назвали Фрэнки.

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Дата публикации
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