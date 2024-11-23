В красном блейзере и брюках-клеш: Брижит Макрон позировала на ледоколе в Чили

Первая леди Франции с мужем находятся с рабочим визитом в Чили.

Брижит Макрон сопровождает супруга, президента Франции Эммануэля Макрона, в официальной поездке в Чили. Они побывали на ледоколе Военно-морских сил Чили.

Позировала первая леди в стильном образе. На ней был красный двубортный блейзер с черными пуговицами и черные брюки-клеш. Аутфит Брижит дополнила черными ботильонами на высоких платформах и каблуках, а также небольшой сумочкой с золотой фурнитурой.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Госпожа Макрон дополнила лук объемным париком, черными солнцезащитными очками, часами с кожаным ремешком и кольцами.

Напомним, Брижит Макрон в элегантном пальто и платье-футляре продемонстрировала стройные ноги.

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