В красном блейзере и брюках-клеш: Брижит Макрон позировала на ледоколе в Чили

Первая леди Франции с мужем находятся с рабочим визитом в Чили.
Брижит Макрон сопровождает супруга, президента Франции Эммануэля Макрона, в официальной поездке в Чили. Они побывали на ледоколе Военно-морских сил Чили.
Позировала первая леди в стильном образе. На ней был красный двубортный блейзер с черными пуговицами и черные брюки-клеш. Аутфит Брижит дополнила черными ботильонами на высоких платформах и каблуках, а также небольшой сумочкой с золотой фурнитурой.
Госпожа Макрон дополнила лук объемным париком, черными солнцезащитными очками, часами с кожаным ремешком и кольцами.
Напомним, Брижит Макрон в элегантном пальто и платье-футляре продемонстрировала стройные ноги.
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