В красном брючном костюме и с жемчугом на шее: королева София сходила на церемонию

Мероприятие состоялось в Королевском дворце в Мадриде. София выбрала для нового выхода на публику брючный костюм яркого красного оттенка цвета, к которому прикрепила брошь. На шее у Софии было жемчужное украшение из двух нитей, в ушах жемчужные серьги-висюльки.

Королева София / Фото: Getty Images

А несколькими днями королева София посетила благотворительное мероприятие в Мадриде. Она была одета в сиреневую блузку, короткий клетчатый жакет и брюки со стрелками, а обута в замшевые ботинки на невысоких устойчивых каблуках. В последнее время она предпочитает носить брючные костюмы.

Королева София / Фото: Getty Images

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