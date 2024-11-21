Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В красном брючном костюме и с жемчугом на шее: королева София сходила на церемонию

В красном брючном костюме и с жемчугом на шее: королева София сходила на церемонию

Королева София / Фото: Getty Images

86-летняя испанская королева София посетила церемонию награждения премий ее имени.

Мероприятие состоялось в Королевском дворце в Мадриде. София выбрала для нового выхода на публику брючный костюм яркого красного оттенка цвета, к которому прикрепила брошь. На шее у Софии было жемчужное украшение из двух нитей, в ушах жемчужные серьги-висюльки.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

А несколькими днями королева София посетила благотворительное мероприятие в Мадриде. Она была одета в сиреневую блузку, короткий клетчатый жакет и брюки со стрелками, а обута в замшевые ботинки на невысоких устойчивых каблуках. В последнее время она предпочитает носить брючные костюмы.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

Читайте также:

Елена Зеленская встретилась с Папой Римским

Елена Зеленская встретилась с Папой Римским

Похожие темы:

Следующая публикация