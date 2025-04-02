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В красном джемпере и молочной юбке: яркая королева Летиция посетила университет
Королева Летиция посетила Центр исследований разума, мозга и поведения в Университете Гранады, а во дворце поделились фотографиями.
В этом университете изучают функционирование человеческого разума.
В этот день Летиция была одета в молочную плиссированную юбку от Adolfo Dominguez и красный джемпер от Hugo Boss, в руках держала красный клатч и обула нюдовые туфли-лодочки на невысоких каблуках.
Из украшений на королеве были серьги-висюльки и ее любимое кольцо Coreterno. Ее волосы были распущены, а на лице лаконичный макияж.
Недавно королева Летиция вернулась из Кабо-Верде, где находилась с рабочим визитом.
А ее муж король Филипп VI появился на экономическом форуме в Испании, шокировав публику своим внешним видом.