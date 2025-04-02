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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В красном джемпере и молочной юбке: яркая королева Летиция посетила университет

Королева Летиция посетила Центр исследований разума, мозга и поведения в Университете Гранады, а во дворце поделились фотографиями.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

В этом университете изучают функционирование человеческого разума.

В этот день Летиция была одета в молочную плиссированную юбку от Adolfo Dominguez и красный джемпер от Hugo Boss, в руках держала красный клатч и обула нюдовые туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Королева Летиция

Королева Летиция

Из украшений на королеве были серьги-висюльки и ее любимое кольцо Coreterno. Ее волосы были распущены, а на лице лаконичный макияж.

Королева Летиция

Королева Летиция

Недавно королева Летиция вернулась из Кабо-Верде, где находилась с рабочим визитом.

Королева Летиция

Королева Летиция

А ее муж король Филипп VI появился на экономическом форуме в Испании, шокировав публику своим внешним видом.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Летиция и королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Виктория Евгения Баттенберг / © Getty Images

Виктория Евгения Баттенберг / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

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