В красном джемпере и молочной юбке: яркая королева Летиция посетила университет

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

В этом университете изучают функционирование человеческого разума.

В этот день Летиция была одета в молочную плиссированную юбку от Adolfo Dominguez и красный джемпер от Hugo Boss, в руках держала красный клатч и обула нюдовые туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Королева Летиция

Из украшений на королеве были серьги-висюльки и ее любимое кольцо Coreterno. Ее волосы были распущены, а на лице лаконичный макияж.

Реклама

Королева Летиция

Недавно королева Летиция вернулась из Кабо-Верде, где находилась с рабочим визитом.

Королева Летиция

А ее муж король Филипп VI появился на экономическом форуме в Испании, шокировав публику своим внешним видом.

Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и королева Елизавета II / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Виктория Евгения Баттенберг / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images