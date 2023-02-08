В красном и молочно-белом: два новых выхода королевы Летиции в Анголе

Королевская чета Испании провела сегодня несколько встреч в рамках своего официального визита в Анголу.

Король Филипп VI и его супруга Летиция присутствовали на встрече с председателем Национальной ассамблеи Каролиной Серкейра и на выступлении на полуцикле в Луанде. Это первая официальная поездка испанской королевской семьи в страну Африки к югу от Сахары.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

На Летиции в этот день было красная блузка и юбка длины миди в сочетании с красными слингбэками на каблуках и кожаным клатчем, подобранным в тон наряду.

Королева распустила волосы, немного накрутив их локонами, сделала яркий макияж и надела золотые серьги-пусеты. Ногти Ее Величество почти никогда не красит, а на указательном пальце левой руки теперь носит золотое кольцо от бренда Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Это не единственный выход королевы сегодня. Летиция также навестила пациентов и их детей в медицинском учреждении в Анголе. Приехала на встречу Летиция в молочно-белом костюме с поясом на талии и в эспадрильях, подобранных идеально под основной тон ее наряда. Волосы королевы были распущены, в ушах были серьги-кольца, а на лице - защитная маска.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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