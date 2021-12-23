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В красном кардигане и с красивой прической: герцогиня Кейт украсила елки в Вестминстерском аббатстве

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В красном кардигане и с красивой прической: герцогиня Кейт украсила елки в Вестминстерском аббатстве

Герцогиня Кембриджская / Instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

Кейт и Уильям продолжают создавать праздничную атмосферу вокруг.

На официальной странице в Instagram были опубликованы снимки, на которых Кейт помогает украшать елки в Вестминстерском аббатстве.

Герцогиня Кембриджская одета в красный короткий кардиган от Miu Miu из мягкого кашемира, под который она надела белую рубашку и сочетала его с черными брюками клеш. У герцогини распущены каштановые волосы, которые накручены красивыми локонами, Кейт улыбается, и, похоже, в этот день она очень весело проводила время.

(листайте фото вправо)

Вчера, напомним, мы показывали вам видео с рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве. Концерт покажут на британском телевидении накануне Рождества по каналу ITV. В Твиттере телеканала опубликовали короткий ролик с концерта, в ролике британская певица Элли Голдинг поет песню про Рождество.

Герцогиня Кембриджская на рождественском концерте / © Associated Press
Герцогиня Кембриджская на рождественском концерте / Associated Press

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