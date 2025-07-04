В красном комбинезоне и босоножках: королева Мэри сходила с мужем на церемонию

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

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Монаршая чета прибыла вчера на церемонию открытия председательства Дании в ЕС в городской ратуше Орхуса. Королева Мэри облачилась в этот день в красный комбинезон без рукавов и с широкими штанинами, сочетая наряд с босоножками на каблуках, в руке держала молочно-белый жакет и букет цветов.

Королева собрала волосы в прическу, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы блеском, в ушах у нее сверкали серьги-гвоздики с бриллиантами.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Король Фредерик был в черном костюме, белой рубашке и с галстуком, а обут в кожаные туфли.

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В тот же день днем королева Мэри встретилась с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Метте Фредериксен и выбрала для этого бело-розовый аутфит.

Урсула фон дер Ляйен, Метте Фредериксен и королева Мэри / © Getty Images