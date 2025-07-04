ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
381
Время на прочтение
1 мин

В красном комбинезоне и босоножках: королева Мэри сходила с мужем на церемонию

Королева Дании Мэри появилась на публичном мероприятии со своим супругом королем Фредериком X.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри и король Фредерик X

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Монаршая чета прибыла вчера на церемонию открытия председательства Дании в ЕС в городской ратуше Орхуса. Королева Мэри облачилась в этот день в красный комбинезон без рукавов и с широкими штанинами, сочетая наряд с босоножками на каблуках, в руке держала молочно-белый жакет и букет цветов.

Королева собрала волосы в прическу, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы блеском, в ушах у нее сверкали серьги-гвоздики с бриллиантами.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Король Фредерик был в черном костюме, белой рубашке и с галстуком, а обут в кожаные туфли.

В тот же день днем королева Мэри встретилась с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Метте Фредериксен и выбрала для этого бело-розовый аутфит.

Урсула фон дер Ляйен, Метте Фредериксен и королева Мэри / © Getty Images

Урсула фон дер Ляйен, Метте Фредериксен и королева Мэри / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie