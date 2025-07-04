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В красном комбинезоне и босоножках: королева Мэри сходила с мужем на церемонию
Королева Дании Мэри появилась на публичном мероприятии со своим супругом королем Фредериком X.
Монаршая чета прибыла вчера на церемонию открытия председательства Дании в ЕС в городской ратуше Орхуса. Королева Мэри облачилась в этот день в красный комбинезон без рукавов и с широкими штанинами, сочетая наряд с босоножками на каблуках, в руке держала молочно-белый жакет и букет цветов.
Королева собрала волосы в прическу, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы блеском, в ушах у нее сверкали серьги-гвоздики с бриллиантами.
Король Фредерик был в черном костюме, белой рубашке и с галстуком, а обут в кожаные туфли.
В тот же день днем королева Мэри встретилась с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Метте Фредериксен и выбрала для этого бело-розовый аутфит.