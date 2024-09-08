В красном комбинезоне на одно плечо: княгиня Шарлин очаровала новым образом

В этот раз 46-летняя Шарлин появилась на публике в красном комбинезоне на одно плечо, с коричневым кожаным поясом, подчеркивающим талию. У Шарлин были распущены белокурые волосы, в ушах у нее были золотые серьги-висюльки, надела на палец помолвочное кольцо с бриллиантом и была обута в коричневые туфли-лодочки на каблуках. В макияже Шарлин сделала немного акцент на глазах и терракотовой помадой подчеркнула губы.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Князь Альбер II надел белую рубашку, черный пиджак и песочные брюки, а обут был в кожаные черные туфли. В похожем аутфите был его сын принц Жак, он также надел песочные брюки, белую рубашку и темно-синий пиджак. А его сестра принцесса Габриэлла была в молочно-белом платье длины до колен и в босоножках.

Княгиня Шарлин с мужем Альбером II и детьми / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам образ княгини Шарлин в комбинезоне с принтом и в очках от Louis Vuitton, когда она вместе с мужем посетила водно-велосипедный заезд Crossing Calvi-Monaco 2024 в Монако.

Княгиня Шарлин с мужем Альбером II и детьми / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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