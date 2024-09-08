В красном комбинезоне на одно плечо: княгиня Шарлин очаровала новым образом

Князь Альбер II и княгиня Шарлин вместе с детьми посетили традиционный пикник в Монако.
В этот раз 46-летняя Шарлин появилась на публике в красном комбинезоне на одно плечо, с коричневым кожаным поясом, подчеркивающим талию. У Шарлин были распущены белокурые волосы, в ушах у нее были золотые серьги-висюльки, надела на палец помолвочное кольцо с бриллиантом и была обута в коричневые туфли-лодочки на каблуках. В макияже Шарлин сделала немного акцент на глазах и терракотовой помадой подчеркнула губы.
Князь Альбер II надел белую рубашку, черный пиджак и песочные брюки, а обут был в кожаные черные туфли. В похожем аутфите был его сын принц Жак, он также надел песочные брюки, белую рубашку и темно-синий пиджак. А его сестра принцесса Габриэлла была в молочно-белом платье длины до колен и в босоножках.
Ранее мы показывали вам образ княгини Шарлин в комбинезоне с принтом и в очках от Louis Vuitton, когда она вместе с мужем посетила водно-велосипедный заезд Crossing Calvi-Monaco 2024 в Монако.
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