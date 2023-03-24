В красном комбинезоне с цветочным принтом: красивая жена премьер-министра Канады встретилась с Байденами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга София Грегуар-Трюдо вчера, 23 марта, встречали у себя в гостях, возле коттеджа Ридо, президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден, приехавших в Оттаву с рабочим визитом.

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

София появилась там в красивом аутфите. На ней был красный комбинезон с цветочным принтом, брюками клеш и V-образным вырезом. В нем Трюдо выглядела стройно.

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Наряд она скомбинировала с черными туфлями-лодочками. Грегуар распустила волосы, а в макияже сделала акцент на черных стрелках. В ушах у нее были длинные золотые серьги с голубыми камнями, а на руке – серебряное кольцо с голубым камешком.

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джилл Байден продемонстрировала на встрече эффектный лук в голубом платье с вырезом и имитацией лацканов, украшенных стразами, и черных слингбэках Dior.

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Напомним, в аэропорту имени Фелипе Анхелеса в Мексике Грегуар появилась в легком белом платье миди с напоминавшим вышивку голубым принтом и пуговицами в зоне декольте.

Читайте также: