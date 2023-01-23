В красном костюме и белой рубашке: пресс-секретарь Байдена встретилась с журналистами

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на очередном брифинге в Вашингтоне новый деловой лук.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она надела белую рубашку и красный костюм, который состоял из приталенного жакета и прямых штанов.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Карин дополнила фирменными кудрями, макияжем с персиково-бежевыми тенями на веках и маникюром коричнево-рыжего цвета. На руке у нее был серебряный браслет, а в ушах – любимые серьги-гвоздики.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин вышла к прессе в белом топе с волнистой зоной декольте и брючном костюме цвета фуксии.

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