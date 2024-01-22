В красном костюме и блузке в горошек: новый лук пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер любит красный цвет, в котором время от времени появляется на работе.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на очередном брифинге в Вашингтоне новый деловой образ.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она надела красный костюм, состоявший из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, и черно-белую рубашку в горошек и с белым воротником.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Наряд Карин скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках. Она уложила свои фирменные локоны, сделала нежный макияж и украсила уши любимыми жемчужными серьгами-пусетами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер появилась на работе в красном жакете с декоративными пуговицами на рукавах и красном платье-футляре.

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