В красном костюме и кедах с блестками: Джилл Байден в стильном луке появилась на мероприятии

Джилл Байден приняла участие в мероприятии для педагогов с Американской федерацией учителей и Национальной образовательной ассоциацией. Оно прошло в аудитории Южного суда в комплексе Белого дома в Вашингтоне.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала в деловом красном костюме, состоявшем из удлиненного жакета и прямых штанов. На ней была красная блузка и гламурные кеды с серебряными блестками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Жена президента сделала укладку с мягкими локонами, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр. Уши она украсила серьгами в виде звезд с камнями, шею – золотыми цепочками с подвесками, а руки – золотыми часами, деликатным браслетом-цепочкой и кольцом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в трикотажном платье и клетчатом жакете с пайетками предстала на детском ивенте.

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