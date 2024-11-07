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В красном костюме и леопардовых туфлях: премьер-министр Латвии в эффектном образе появилась на саммите

В красном костюме и леопардовых туфлях: премьер-министр Латвии в эффектном образе появилась на саммите

Эвика Силиня / Фото: Getty Images

Эвика Силиня продемонстрировала красивый образ на политическом событии.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Владимир Зеленский и Эвика Силиня / © Associated Press
Владимир Зеленский и Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Там она предстала в красном костюме, состоявшем из юбки и жакета без воротника, со скрытыми пуговицами и накладными карманами.

Эвика Силиня на саммите в Будапеште / © Associated Press
Эвика Силиня на саммите в Будапеште / Фото: Associated Press

Свой деловой лук Эвика дополнила стильными леопардовыми туфлями с лакированными черными острыми носками и металлическими брошками.

Эвика Силиня / © Getty Images
Эвика Силиня / Фото: Getty Images

Селиня сделала идеально ровную укладку с прикорневым объемом и нежный макияж.

Напомним, Эвика Силиня в белом наряде и с бриллиантовой подвеской посетила Великобританию с рабочим визитом.

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