В красном костюме и леопардовых туфлях: премьер-министр Латвии в эффектном образе появилась на саммите

Эвика Силиня продемонстрировала красивый образ на политическом событии.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).
Там она предстала в красном костюме, состоявшем из юбки и жакета без воротника, со скрытыми пуговицами и накладными карманами.
Свой деловой лук Эвика дополнила стильными леопардовыми туфлями с лакированными черными острыми носками и металлическими брошками.
Селиня сделала идеально ровную укладку с прикорневым объемом и нежный макияж.
Напомним, Эвика Силиня в белом наряде и с бриллиантовой подвеской посетила Великобританию с рабочим визитом.
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