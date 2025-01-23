В красном костюме и лоферах: королева Летиция вышла в свет в стильном аутфите

Королева Летиция сегодня снова блистала на рабочем мероприятии в Мадриде.
Ее Величество посетила школу CEIP Cortes de Cádiz, куда приехала в красном брючном костюме Hugo Boss, под жакет которого надела черный кашемировый свитер с круглым вырезом от Falconeri и обула лоферы Martinelli на платформе.
Летиция распустила длинные волосы, у нее был классический макияж на лице, а в ушах золотые серьги от испанского бренда PdPaola. Королева часто поддерживает именно испанские бренды, как одежды, так и ювелирных изделий.
Днем ранее вместе с королем Филиппом VI королева посетила туристическую ярмарку FITUR 2025 в Ifema в Мадриде. Там она появилась в нежно-пудровом блейзере, в сочетании с черным топом и брюками-дудочками и обула замшевые туфли-лодочки на невысоких каблуках.
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