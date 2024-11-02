В красном костюме и массивных серьгах: Джорджия Мелони посетила интервью

Политик выбрала по такому поводу деловой, но яркий образ, ведь на ней был красный брючный костюм, который включал классический немного удлиненный жакет и прямые брюки.

Образ она дополнила белой строгой рубашкой, красными туфлями на шпильках, а также несколькими украшениями, особое внимание среди которых привлекли огромные серьги.

Также Мелони сделала красивый маникюр винного оттенка, уложила волосы в легкие локоны, а на ее лице был лаконичный макияж с коралловой помадой на губах.

Джорджа Мелони / Фото: Getty Images

Напомним, что Мелони - это женщина, которая стала мемом из-за своего выражения лица, демонстрирующее отвращение и недовольство, когда смотрела в спину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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