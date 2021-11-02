В мандариновом костюме и на шпильках: эффектный образ 81-летнего спикера Палаты представителей США

В мандариновом костюме и на шпильках: эффектный образ 81-летнего спикера Палаты представителей США

Нэнси Пелоси любит надевать на работу яркие наряды.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сегодня, 2 ноября, приняла участие в Демократическом собрании в Капитолии.

Там политик продемонстрировала эффектный деловой аутфит. На Пелоси был мандариновый костюм, который состоял из жакета и прямых брюк со стрелками, и белый топ.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Наряд 81-летняя Нэнси дополнила яркими замшевыми лодочками на шпильках.

Нэнси Пелоси / Associated Press

На лице у спикера была дизайнерская забавная пестрая маска с изображением шоколадных конфет и малины, в ушах – золотые серьги, а на шее – ожерелье. К жакету Пелоси прикрепила брошь с американским флагом. Выглядела политик великолепно.

Нэнси Пелоси / Associated Press

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Яркие образы Нэнси Пелоси (15 фото)

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