В мандариновом костюме и на шпильках: эффектный образ 81-летнего спикера Палаты представителей США

Нэнси Пелоси любит надевать на работу яркие наряды.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сегодня, 2 ноября, приняла участие в Демократическом собрании в Капитолии.
Там политик продемонстрировала эффектный деловой аутфит. На Пелоси был мандариновый костюм, который состоял из жакета и прямых брюк со стрелками, и белый топ.
Наряд 81-летняя Нэнси дополнила яркими замшевыми лодочками на шпильках.
На лице у спикера была дизайнерская забавная пестрая маска с изображением шоколадных конфет и малины, в ушах – золотые серьги, а на шее – ожерелье. К жакету Пелоси прикрепила брошь с американским флагом. Выглядела политик великолепно.
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