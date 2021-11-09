В красном костюме и на шпильках: спикер палаты представителей США на саммите в Глазго

81-летняя Нэнси Пелоси обожает ярко одеваться, и это у нее отлично получается.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила на заседании саммита ООН по климату COP26 в Глазго, Шотландия. Темой саммита были решения проблемы глобального потепления.
Пелоси продемонстрировала там эффектный деловой аутфит. Она сочетала красный брючный костюм с белым топом и красными замшевыми туфлями на шпильке.
Политик сделала себе аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми элегантными серьгами.
На лицо она надела дизайнерскую черную маску с изображением разноцветных змей.
Ранее Нэнси демонстрировала лук в ярком брючном костюме классического кроя, который дополнила белым топом и туфлями-лодочками нежно-розового оттенка.
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