В красном костюме и пальто: красивая принцесса Мари дала старт рождественскому сезону

Супруга датского принца Иоахима – принцесса Мари - открыла официальный датский рождественский месяц в универмаге Nouvelles Galeries в Анси, во Франции.

Ее Королевское Высочество принцесса Мари и председатель совета директоров Galeries Lafayette Group Николя Узе присутствовали на открытии культурной темы "Датское Рождество, зимняя хюгге" в Nouvelles Galeries.

"Датские рождественские традиции, датская культура и датские гастрономические блюда были вчера в центре внимания, когда Ее Королевское Высочество принцесса Мария открыла официальный датский рождественский месяц в универмаге Nouvelles Galeries в Анси.

Принцесса Мари / Фото: Getty Images

Помимо прочего, принцесса присутствовала на открытии светового шоу, которое каждый декабрьский вечер будет вызывать воспоминания о северном сиянии над гренландскими пейзажами", - говорится в сообщении датской королевской семьи в Instagram.

Принцесса Мари была в красном брючном костюме, поверх которого надела красное пальто с поясом на талии и была обута в черные лаковые туфли на каблуках. У Мари были распущены волосы, на лице легкий макияж и золотая цепочка с кулоном была на шее. Она выглядела стильно и очень празднично.

Принцесса Мари / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как любимый замок королевы Елизаветы II уже украсили к Рождеству.

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