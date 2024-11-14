В красном костюме и персиковой блузке: пресс-секретарь Байдена продолжает модные эксперименты

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Перед журналистами она предстала в ярком деловом луке. На Карин был красный костюм, состоявший из удлиненного жакета и прямых штанов. Его пресс-секретарь дополнила блузкой персикового оттенка – довольно интересное получилось сочетание.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

У Жан-Пьер, как всегда, была объемная прическа с кудрями, макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. Уши она украсила любимыми золотыми серьгами-кольцами с двумя волнами с камнями, а на запястье были браслеты.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер надела брючный костюм травяного оттенка, который сочетала с голубой водолазкой.

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