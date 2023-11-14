В красном костюме и пудровых туфлях: стильная королева Летиция сходила в музей

Королева Летиция и ее супруг король Филипп VI приехали сегодня на выставку "Пикассо 1906. La Gran Transformacion" в Музее королевы Софии в Мадриде.

51-летняя Летиция приехала на мероприятие в деловом красном брючном костюме от Carolina Herrera, который носит с 2019 года и дополнила его атласной блузкой Hugo Boss и пудровыми туфлями на устойчивых каблуках от итальянского бренда Patrizia Pepe. Их королева уже надевала во время встречи с первой леди США Джилл Байден в прошлом году.

У Летиции были распущены и уложены волосы, красивый макияж на лице, а в ушах серьги-капли с бриллиантами и кольцо Coreterno на пальце.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI одет в серый костюм, светло-голубую рубашку и темно-красный галстук, а обут в черные кожанные туфли.

После мероприятия королева Летиция отправится в близлежащий музей Прадо, чтобы председательствовать на 21-й церемонии вручения международной премии в области журналистики "Эль Мундо".

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images