В красном костюме и с маленьким внуком: Джилл Байден встретила рождественскую елку у Белого дома

Джилл Байден в последний раз, как первая леди, встретила у Белого дома главный атрибут приближающегося праздника – рождественскую елку. Ее традиционно установят в голубой комнате.

Встретить дерево она вышла вместе со своим внуком – 4-летним Бо.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Елку привезли из Ньюленда, штат Северная Каролина, на зеленой тележке, украшенной рождественскими венками и запряженной двумя лошадьми.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала в красном костюме, состоявшем из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, блузке цвета айвори. На шее она завязала молочный шарф с бахромой. Обута она была в черные замшевые туфли.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У Джилл была укладка с локонами, макияж смоки-айс, золотые серьги-цветы в ушах, цепочки на шее и золотые браслеты, часы и кольца на руках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Мальчик был одет в черный пиджак с золотыми пуговицами, джинсовую рубашку, джинсы и темно-синие мокасины.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в платье с принтом Vote и на шпильках встретилась со поклонниками Камалы Харрис.

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