В красном костюме и с нежным макияжем: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. В нем приняли участие также советница по внутренней политике Сьюзан Райс и заместитель директора Национального экономического совета Бхаратом Рамамурти. Они рассматривали вопрос о недавно объявленном плане прощения студенческих займов.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин предстала перед журналистами в красивом деловом аутфите. На ней был красный костюм, состоявший из приталенного жакета и юбки-карандаша.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ она дополнила укладкой с кудрями, нежным макияжем с бежево-персиковыми тенями и любимыми серьгами-гвоздиками.

Райс была одета в синий жакет и белый топ с флористическим принтом. Лук она дополнила серьгами и ожерельем.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На Рамамурте был серый пиджак, белая рубашка и галстук в полоску.

Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер папарацци подловили на улицах Нью-Йорка в банановом жакете и штанах-палаццо.

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