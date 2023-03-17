В красном костюме и с плиссированным платком: эффектный образ президента Европейского центрального банка

Кристин Лагард обожает красный, поэтому ее часто можно увидеть в нарядах этого цвета.

Президент Европейского центрального банка, экс-глава Международного валютного фонда Кристин Лагард во Франкфурте приняла участие в пресс-конференции по принятию решений о ставках.

Там она предстала в ярком деловом образе. Кристин была одета в красный брючный костюм и красный топ.

Кристин Лагард / Фото: Getty Images

На шее Лагард завязала шелковый плиссированный платок с разноцветным принтом, который придал ее луку изысканности.

Кристин Лагард / Фото: Associated Press

Кристин сделала аккуратную укладку, легкий макияж и украсила уши элегантными золотыми серьгами. На лице у нее были оптические очки в синей оправе.

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