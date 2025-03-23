В красном костюме и с серьгами-люстрами: премьер Италии Джорджа Мелони приняла участие в круглом столе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в круглом столе, который состоялся в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Там политик появилась в деловом красном костюме, который состоял из брюк и жакета, и в белом свитере.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони сделала идеально ровную укладку, хотя чаще предпочитает локоны, и макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были массивные серьги-люстры, а на руках – браслеты и кольца.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады появилась в стильном пальто голубо-серого оттенка с большими наложенными карманами, свитере в тон и штанах-клеш со стрелками.

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