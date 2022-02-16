В красном костюме и с золотыми серьгами: 81-летний спикер палаты представителей США приехала в Израиль

В красном костюме и с золотыми серьгами: 81-летний спикер палаты представителей США приехала в Израиль

Нэнси Пелоси с официальным визитом прибыла в Иерусалим.

Спикер палаты представителей США - Нэнси Пелоси – посетила с двухдневным рабочим визитом Израиль. Она приняла участие в официальной церемонии приветствия в Кнессете, израильском парламенте в Иерусалиме. В рамках этого политик возложила венок.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Там Нэнси предстала в красном брючном костюме и бежевом топе. Наряд спикер дополнила красными туфлями на шпильках.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Госпожа Пелоси сделала аккуратную прическу, макияж с красной помадой и украсила уши золотыми элегантными серьгами.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Ранее на пресс-конференции спикер появилась в образе в цветах американского флага. На политике было белое обтягивающее платье-футляр с рукавами три четверти. Шею Нэнси украсила двумя ожерельями – красным и синим. На руке у нее были часы и браслет, а уши она украсила крупными жемчужными серьгами.

Нэнси Пелоси / Associated Press

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