В красном костюме и со стеганым клатчем: Брижит Макрон с мужем встретились с премьером Великобритании

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит прибыли на Даунинг-стрит, 10, где встретились с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и его супругой Мари-Франс ван Хил.

Энди Бернем и Мари-Франс ван Хил, Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Для официальной встречи первая леди Франции выбрала эффектный костюм насыщенного красного цвета, состоявший из приталенного жакета и узких брюк со стрелками, укороченных до лодыжек.

Реклама

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Жакет имел воротник-стойку, четкую линию плеч и двубортную застежку на контрастные черные пуговицы. Декоративные клапаны на карманах и графичные линии кроя придали ему черты стиля милитари.

Реклама

Брижит дополнила свой образ черными кожаными остроносыми туфлями-лодочками на высоких шпильках. В руке она держала небольшой черный стеганый клатч.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Также на первой леди было несколько колец, серебряный браслет и часы с черным ремешком. У нее был парик с объемом у корней и макияж смоки-айс.

Напомним, Брижит Макрон в белом платье и замшевых туфлях посетила выставку вместе с британскими монархами.

Новости партнеров