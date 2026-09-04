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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В красном костюме и со стеганым клатчем: Брижит Макрон с мужем встретились с премьером Великобритании

Первая леди Франции сделала ставку на насыщенный цвет и дополнила элегантный костюм контрастными черными аксессуарами.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Брижит и Эммануэль Макрон

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит прибыли на Даунинг-стрит, 10, где встретились с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и его супругой Мари-Франс ван Хил.

Энди Бернем и Мари-Франс ван Хил, Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Энди Бернем и Мари-Франс ван Хил, Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Для официальной встречи первая леди Франции выбрала эффектный костюм насыщенного красного цвета, состоявший из приталенного жакета и узких брюк со стрелками, укороченных до лодыжек.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Жакет имел воротник-стойку, четкую линию плеч и двубортную застежку на контрастные черные пуговицы. Декоративные клапаны на карманах и графичные линии кроя придали ему черты стиля милитари.

Брижит дополнила свой образ черными кожаными остроносыми туфлями-лодочками на высоких шпильках. В руке она держала небольшой черный стеганый клатч.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Также на первой леди было несколько колец, серебряный браслет и часы с черным ремешком. У нее был парик с объемом у корней и макияж смоки-айс.

Напомним, Брижит Макрон в белом платье и замшевых туфлях посетила выставку вместе с британскими монархами.

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