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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

В красном костюме и со стильной укладкой: Иванка Трамп посетила мероприятие в Белом доме

Она пришла поддержать отца, поскольку первая леди на мероприятии не появилась.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп решил установить на территории Белого дома два новых флагштока в рамках «личного проекта», который, по словам его словам, он оплатил сам. После установки на них подняли флаги США, а на это мероприятие он позвал некоторых членой своей семьи, в частности любимую дочь Иванку.

Трамп и его семья / © Getty Images

Трамп и его семья / © Getty Images

43-летняя дочь президента пришла на мероприятие в красном костюме, который включал жакет с короткими рукавами и юбку миди, выполненную на запах. Жакет ее наряда украшал пояс на талии с пряжкой и несколько черных пуговиц.

Также Трамп уложила волосы в легкие локоны, надела несколько довольно лаконичных украшений и сделала дневной легкий макияж.

Трамп и его семья / © Getty Images

Трамп и его семья / © Getty Images

Также рядом с Иванкой можно было заметить ее мужа Джареда Кушнера и их троих детей: дочь Арабеллу, а также сыновей Теодора и Джозефа. Присоединились к Трампам свекровь Иванки — Серил Кушнер и свекор Чарльз Кушнер, которого после инаугурации Трампа назначили послом США во Франции.

Первая леди Мелания Трамп это мероприятие в Белом доме не посетила. Ранее она была замечена с мужем на пикнике Конгресса на Южной лужайке Белого, где появилась в нестандартном образе.

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка Трамп / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
85
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