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В красном костюме и со стильной укладкой: Иванка Трамп посетила мероприятие в Белом доме
Она пришла поддержать отца, поскольку первая леди на мероприятии не появилась.
Президент США Дональд Трамп решил установить на территории Белого дома два новых флагштока в рамках «личного проекта», который, по словам его словам, он оплатил сам. После установки на них подняли флаги США, а на это мероприятие он позвал некоторых членой своей семьи, в частности любимую дочь Иванку.
43-летняя дочь президента пришла на мероприятие в красном костюме, который включал жакет с короткими рукавами и юбку миди, выполненную на запах. Жакет ее наряда украшал пояс на талии с пряжкой и несколько черных пуговиц.
Также Трамп уложила волосы в легкие локоны, надела несколько довольно лаконичных украшений и сделала дневной легкий макияж.
Также рядом с Иванкой можно было заметить ее мужа Джареда Кушнера и их троих детей: дочь Арабеллу, а также сыновей Теодора и Джозефа. Присоединились к Трампам свекровь Иванки — Серил Кушнер и свекор Чарльз Кушнер, которого после инаугурации Трампа назначили послом США во Франции.
Первая леди Мелания Трамп это мероприятие в Белом доме не посетила. Ранее она была замечена с мужем на пикнике Конгресса на Южной лужайке Белого, где появилась в нестандартном образе.