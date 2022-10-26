В красном костюме и жемчугах: Нэнси Пелоси приняла участие в саммите Крымской платформы

Спикер палаты представителей США в ярком деловом образе появилась на первом парламентском саммите в Хорватии.

Вчера, 25 октября, в Загребе состоялся первый парламентский саммит международной Крымской платформы. Он прошел в здании Национальной библиотеки в столице Хорватии.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

В саммите приняла участие спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фотографы засняли ее вместе с организаторами саммита – председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и председателем Собора Республики Хорватия Горданом Яндроковичем.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Пелоси выглядела эффектно. На ней был деловой красный брючный костюм, белый топ и красные замшевые туфли. Свой аутфит политик дополнила жемчужным ожерельем и серьгами с жемчугом.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Аккуратная укладка и макияж с помадой вишневого оттенка завершили образ спикера.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, Пелоси приехала на интервью в костюме цвета индиго и лавандовых лодочках.

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