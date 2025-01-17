В красном костюме с интересными пуговицами: Джилл Байден в образе от Schiaparelli появилась на мероприятии

Супруги Байденов приняли участие в церемонии, на которой главнокомандующий Министерства обороны США сложил свои полномочия. Мероприятие прошло на объединенной базе Майер-Гендерсон-Холл, в Арлингтоне.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Байдену там вручили памятную доску с медалью "За выдающиеся государственные награды".

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди появилась на мероприятии в эффектном образе. На ней был красный костюм от Schiaparelli, состоявший из жакета с асимметричным низом и юбки-карандаша. Жакет украшали интересные разнообразные пуговицы из латуни, напоминающие о сюрреалистической эстетике бренда. Наряд специально для первой леди создал креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Лук Джилл дополнила красными замшевыми туфлями. У нее была красивая укладка с локонами и макияж смоки-айс. Уши жена президента украсила золотыми серьгами, а руки – золотыми браслетами, кольцами и часами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этом аутфите мисс Байден выступила на мероприятии Joining Forces в Белом доме с участием семей военнослужащих и ветеранов.

Напомним, Джилл Байден в элегантном пальто и плиссированной юбке вернулась с каникул в Белый дом.

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