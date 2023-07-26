В красном костюме Schiaparelli и слингбэках: Джилл Байден продемонстрировала стройную фигуру в Париже

Джилл Байден в рамках своего официального визита во Францию приняла участие в церемонии поднятия флага США в Париже, ознаменовавшей официальное возвращение Вашингтона в состав ЮНЕСКО после 5-летнего перерыва.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США встретилась у Елисейского дворца со своей французской коллегой Брижит Макрон. Вместе с Джилл была ее дочь Эшли Байден.

Джилл Байден и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Джилл Байден, Брижит Макрон и Эшли Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США встретилась также с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Джилл Байден и Одри Азуле / Фото: Associated Press

Джилл выглядела прекрасно в образе от любимого бренда Schiaparelli, в котором мы ее уже видели. На ней был красный костюм, состоявший из юбки за колени и приталенного жакета с воротником-стойкой и экстравагантными золотыми пуговицами. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру супруги президента.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Байден дополнила черными слингбэками с белыми лентами J'adior от Dior, серьгами-звездами с камнями и золотыми браслетами и часами. Она сделала аккуратную укладку и макияж смоки-айс.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, в Париж Джилл Байден приехала в лимонном костюме и бежевых слингбэках от Valentino.

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