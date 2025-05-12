В красном кружевном костюме: королева Сильвия блистала на церемонии в Нью-Йорке

Королева Сильвия / © Getty Images

Реклама

На мероприятии Ее Величеству была вручена Глобальная гуманитарная медаль острова Эллис, о чем сообщается в Instagram шведской королевской семьи.

«Королева получила награду за „ее пожизненную приверженность гуманитарным целям, особенно ее работу по защите уязвимых детей через Всемирный детский фонд и Фонд наставников, ее лидерство в продвижении ухода за больными деменцией через Silviahemmet и ее приверженность расширению прав и возможностей молодежи и поддержке людей с ограниченными возможностями во всем мире“, — говорится в заявлении.

Глобальная гуманитарная медаль острова Эллис — американская награда, которая вручается международным лидерам.

Реклама

Королева Сильвия / © Getty Images

81-летняя королева Сильвия появилась на церемонии в красном кружевном костюме с прозрачными рукавами, идеальной прической и вечернем макияже со стрелками на веках. Королева дополнила образ золотым колье на шее и крупными серьгами.

Сопровождала на церемонии королеву ее младшая дочь — принцесса Мадлен, которая является почетным вице-председателем Childhood. Принцесса поделилась несколькими фото в своем Instagram и написала:

«Я была очень горда сопровождать свою маму, когда она получила Глобальную гуманитарную медаль Эллис-Айленда Почета в эти выходные. За всю работу, которую моя мама проделала по всему миру с Childhood, Mentor и Silviahemmet — это был очень заслуженный момент! ❤️».

Принцесса Мадлен и королева Сильвия / © Принцесса Мадлен/Instagram

Фото принцессы Мадлен из Нью-Йорка / © Принцесса Мадлен/Instagram