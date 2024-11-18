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В красном луке и нюдовых туфлях: эффектная королева Рания появилась с семьей на открытии парламента

В красном луке и нюдовых туфлях: эффектная королева Рания появилась с семьей на открытии парламента

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II посетили сегодня открытие очередной сессии парламента Иордании.

Монаршая чета открыла 20-ю сессию парламента. Королева Рания появилась на мероприятии в эффектном красном аутфите – блузке с галстуком и плиссированной юбке, сочетая лук с нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках.

У Рании была стильная укладка, насыщенный макияж на лице, королева также дополнила образ несколькими кольцами, браслетами и часами на запястье. А еще сделала французский маникюр.

Она запостила несколько фотографий в своем Instagram. На одном из них Рания запечатлена с мужем королем Абдаллой II, а на другом со своей невесткой – принцессой Раджвой.

(листайте фото вправо)

Напомним, недавно муж Раджвы показывал новое фото их трехмесячной дочери принцессы Иман, вместе с которой смотрел футбол.

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