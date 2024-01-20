В красном мини-платье и на шпильках: новый яркий лук пресс-секретаря Байдена на работе

Карин Жан-Пьер в образе lady in red вышла к журналистам.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер появилась на очередном брифинге в Вашингтоне в ярком образе.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На ней был красный жакет с красивыми четырьмя пуговицами на каждом рукаве и красное мини-платье-футляр, подчеркнувшее ее стройные ноги. Аутфит Жан-Пьер дополнила любимыми бархатными бежевыми туфлями на шпильках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Она уложила свои фирменные локоны, сделала традиционный макияж с персиковыми тенями, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а руку – серебряным браслетом. Нюдовый маникюр завершил ее деловой лук.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер сочетала зеленый удлиненный жакет и короткое трикотажное мини-платье в рубчик изумрудного цвета.

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