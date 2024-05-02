В красном мини-платье и высоких сапогах: фотографы подловили пресс-секретаря Белого дома с Байденом на лужайке

Карин Жан-Пьер одела для перелета наряд любимого цвета.
Фотографы засняли, как президент США Джо Байден шел в сопровождении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и других работников Южной лужайкой после того, как они вернулись с рабочей поездки в Нью-Йорк.
Карин была одета в красное короткое платье и черный тренч, которые скомбинировали с высокими кожаными сапогами.
На лице у нее были солнцезащитные очки-авиаторы, а в ушах – лаконичные серьги. В руках пресс-секретарь несла дорожную сумку и коричневый шопер.
Байден был одет в классический костюм, белую рубашку, галстук с принтом и очки-авиаторы.
Напомним, Карин Жан-Пьер в платье с глубоким вырезом блеснула грудью на красной дорожке ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton.
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