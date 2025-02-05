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В красном мини-платье с V-образным вырезом и рюшами: яркий образ пресс-секретаря Трампа

В красном мини-платье с V-образным вырезом и рюшами: яркий образ пресс-секретаря Трампа

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Кэролайн Левитт выглядела эффектно на пресс-брифинге.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на брифинге в Вашингтоне.

Перед журналистами она предстала в ярком аутфите. На ней было красное короткое платье с рюшами на подоле. На V-образном вырезе была черная кайма, расшитая черным бисером и пайетками. На карманах также были черные вставки с черными украшениями-шарами из бисера.

Кэролайн Левитт / © Associated Press
Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила черными капроновыми колготами и черными замшевыми ботфортами на каблуках.

Кэролайн Левитт / © Associated Press
Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Кэролайн сделала красивую укладку с локонами, макияж смоки-айс и с ягодным блеском на губах, а также красный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Кэролайн Левитт / © Associated Press
Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

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