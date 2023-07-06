В красном мини, усыпанном цветами: принцесса Мария-Олимпия посетила модное шоу

Греческая принцесса сейчас находится на Неделе моды в Париже.

26-летняя принцесса Мария-Олимпия побывала на показе коллекции Valentino Fall 2023 Couture Collection в Chateau de Chantilly.

Девушка появилась перед камерами фотографов в миниатюрном красном платье без бретелек и с красными розами на подоле, дополнив лук черными мюлями на каблуках. Никакими украшениями принцесса дополнять свой образ не стала, короткие волосы распустила, а макияж сделала с черными стрелками на веках и розовым блеском на губах.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Ранее принцесса Мария-Олимпия посещала показ Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2023/2024, где появилась в потрясающем белом платье с открытыми плечами, подчеркнув талию широким кожаным поясом черного цвета с золотой пряжкой.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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