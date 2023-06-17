В красном наряде и элегантной шляпе: 75-летняя королева Камилла приняла участие в торжественном мероприятии

Королева Камилла приняла участие в параде Trooping The Color, который состоялся в честь официального дня рождения ее мужа, короля Чарльза III, в Лондоне.

На мероприятие она ехала в карете вместе с принцессой Уэльской Кейт и внуками – 9-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла выбрала для такого события красный наряд в стиле гренадерских гвардейцев от своего любимого дизайнера Фионы Клер. Ансамбль имел золотые пуговицы, воротник-стойку с вышивкой и погоны. К наряду королева прикрепила брошь.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Образ Ее Величество дополнила элегантной черной шляпой от Philip Treacy с золотым украшением и стоящим вверх черным хвостом. В ушах у нее были золотые серьги с бриллиантами. Камилла сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на глазах.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла вышла на балкон Букингемского дворца с королем Чарльзом III, принцем и принцессой Уэльскими, их детьми и другими членами королевской семьи.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в декабре Букингемский дворец объявил, что Камилла станет новым полковником гренадерской гвардии вместо принца Эндрю.

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