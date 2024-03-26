В красном наряде и замшевых сапогах: пресс-секретарь Байдена на работе

Карин Жан-Пьер обожает красный цвет, поэтому часто его вносит в свои луки.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на брифинге в Вашингтоне новый яркий образ.

Она надела красный жакет без пуговиц, черный топ и красные обтягивающие брюки. Аутфит Карин дополнила черными замшевыми сапогами на стойких каблуках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь, как всегда, была с объемной укладкой с кудрями, макияжем с черно-персиковыми тенями, небольшими серьгами-кольцами с камнями и серебряным браслетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер любит экспериментировать с цветами, поєтому недавно сочетала фиалковый джемпер в рубчик с брюками-палаццо цвета фуксии.

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