В красном наряде и золотых туфлях: эффектный выход Джилл Байден

Жена президента США в образе lady in red выступила на мероприятии.

Джилл Байден приняла участие в мероприятии "Девушки ведут перемены" в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.

Там супруга президента продемонстрировала образ lady in red. На ней была красная рубашка и красный костюм, состоявший из однобортного удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками. Наряд первая леди скомбинировала с золотистыми туфлями.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Брижит сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила серьгами с камнями в виде звезд, шею – цепочками с подвесками, а руки – браслетами.

Напомним, Джилл Байден на мероприятии в Голубой комнате появилась в закрытом платье миди цвета индиго с плиссированной юбкой и тонким ремешком на талии в тон.

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