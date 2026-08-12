В красном наряде с кейпом: первая леди Эквадора в ярком образе появилась на национальном празднике

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Первая леди Эквадора Лавиния Вальбонези поделилась в Instagram новыми снимками, сделанными во время празднования 10 августа — Дня первого провозглашения независимости страны.

Для официального мероприятия она выбрала эффектный монохромный наряд насыщенного красного цвета. На ней был лаконичный топ с круглым вырезом и асимметричной деталью в виде кейпа, который мягко спадал с одного плеча.

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Лавиния сочетала топ с длинной прямой юбкой, которая подчеркнула ее стройную фигуру. Завершили образ красные туфли на высоких шпильках с металлическими деталями на заостренных носках.

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Первая леди дополнила наряд солнцезащитными очками, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, тонкой цепочкой и золотистыми часами. У нее была прическа с локонами и нежный макияж.

На торжествах в Вальбонезе ее сопровождали сыновья. Мальчики были одеты одинаково — в белые рубашки, бежевые брюки и коричневую обувь.

«В этот день, 10 августа, мы празднуем то, кем мы являемся, и все, что нам еще предстоит построить», — подписала фотографии первая леди.

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