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В красном наряде с кейпом: первая леди Эквадора в ярком образе появилась на национальном празднике
Лавиния Вальбонези опубликовала в соцсети фотографии с торжественного мероприятия, которое она посетила вместе с мужем и сыновьями.
Первая леди Эквадора Лавиния Вальбонези поделилась в Instagram новыми снимками, сделанными во время празднования 10 августа — Дня первого провозглашения независимости страны.
Для официального мероприятия она выбрала эффектный монохромный наряд насыщенного красного цвета. На ней был лаконичный топ с круглым вырезом и асимметричной деталью в виде кейпа, который мягко спадал с одного плеча.
Лавиния сочетала топ с длинной прямой юбкой, которая подчеркнула ее стройную фигуру. Завершили образ красные туфли на высоких шпильках с металлическими деталями на заостренных носках.
Первая леди дополнила наряд солнцезащитными очками, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, тонкой цепочкой и золотистыми часами. У нее была прическа с локонами и нежный макияж.
На торжествах в Вальбонезе ее сопровождали сыновья. Мальчики были одеты одинаково — в белые рубашки, бежевые брюки и коричневую обувь.
«В этот день, 10 августа, мы празднуем то, кем мы являемся, и все, что нам еще предстоит построить», — подписала фотографии первая леди.