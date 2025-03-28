В красном наряде с синей вышивкой: королева Иордании Рания устроила прием для женщин-военнослужащих

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

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Ее Величество, 54-летняя королева Рания, приняла группу женщин — иорданских военных и работниц служб безопасности — на ифтар (это вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан. Проводится до или после вечерней молитвы по местному времени.) во дворце Аль-Хусейния в Аммане.

Во время ужина королева поблагодарила женщин за службу стране, а также выслушала тех, кто поделился с ней своими мыслями о работе и семейной жизни.

«Вчерашний ифтар с группой военных и сотрудников службы безопасности. Спасибо за вашу неустанную службу», — написала королева.

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Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Поскольку Рания носит негласный титул одной из самых стильных королевских особ в мире, она опять очаровала своим прекрасным нарядом. Для этого особого ужина королева надела ансамбль насыщенного красного цвета, который включал прямое платье длины миди от бренда Cefinn и легкую накидку из более тонкой ткани от бренда Eman Al Ahmed. Накидка была украшена вышивкой в виде синих ромбов, которая очень эффектно и интересно смотрелась на яркой ткани.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Образ Ее Величество дополнила лук синим клатчем от L’Afshar и туфлями-лодочками роскошного кобальтового оттенка от известного обувного бренда Gianvito Rossi, обубь от которого носит также принцесса Кейт. Завершали образ арабской королевы роскошные серьги синего цвета, макияж и ее любимая укладка с легкими и элегантными локонами.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Этот выход в свет Рании случился после того, как в Иордании отпраздновали День матери — на Ближнем Востоке этот праздник отмечается ежегодно 21 марта. По случаю этого особого и трогательного дня старший сын Рании опубликовал милое фото, на котором запечатлена его мама и дочка принцесса Иман.

© Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании © Instagram королевы Рании