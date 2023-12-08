В красном пальто Burberry за 5900 долларов: княгиня Шарлин на открытии рождественской елки

45-летняя принцесса Шарлин выглядела по-праздничному гламурно, надев ансамбль из красного тартана. На ней было красное пальто в клетку от Burberry за 5900 долларов, а под ним черная водолазка. Шарлин дополнила образ жемчужными серьгами-висюльками, лаконичной укладкой и макияжем с блеском на губах и слегка подчеркнутыми глазами.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Ее муж князь Альбер II был в темном костюме-двойке, который он носил с классическими туфлями на шнуровке и темной курткой. Пара улыбнулась, позируя для фотографий вместе и с президентом Monte-Carlo Societe des Bains de Mer Стефаном Валери и сестрой Альбера – принцессой Стефанией.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Праздничный выход последовал за недавним появлением пары на гала-концерте в честь Национального дня Монако, где Шарлин блистала в алом аутфите.

Открытие рождественской иллюминации перед казино Монте-Карло / Фото: Getty Images

Читайте также: