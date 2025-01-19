В красном пальто и брюках: принцесса Стефания с дочерью посетила цирковое представление

Члены княжеской семьи посетили 47-й Международный фестиваль циркового искусства в Монако.

59-летняя принцесса была одета в черные брюки-клеш и водолазку такого же цвета, а сверху в красное длинное пальто. Ее волосы были распущены, на лице был легкий макияж, а в ушах серьги. Также Стефания носила очки, а в руках держала букет цветов.

Ее 27-летняя дочь Камилла была в коротком бордовом пальто, черных брюках-клеш и обута в бордовые лаковые остроносые туфли на каблуках, украшенные бантами. Волосы девушка собрала заколкой, сделала легкий макияж и на ее лице также были очки, а в руках букет цветов такой же, как у ее матери.

Принцесса Стефания и Камилла Готлиб / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее принцесса Монако посетила это же мероприятия с дочерью Камиллой Готлиб и сыном Луи Дюкрюэ. Они побывали тогда на открытии фестиваль циркового искусства, который очень любят и на котором бывают каждый год в январе.

Принцесса Стефания со своими детьми / Фото: Getty Images

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