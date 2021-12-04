В красном пальто и черном шарфе: элегантная Джилл Байден на открытии рождественской елки

Первая леди и президент продолжили традицию торжественного открытия елки.
С приходом декабря стартовал и рождественский сезон, а главные события этого периода - подарки и зажжение елок. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден тоже открыли 2 декабря Национальную рождественскую елку в Вашингтоне. Этой традиции уже около 100 лет.
Как сообщает издание People, Главное вечнозеленое дерево США украшено красными и белыми огоньками и орнаментами, созданными 1300 студентами по всей стране. Елка окружена деревьями меньшего размера, представляющими все штаты и территории США, а также округ Колумбия.
Первая леди появилась на сцене в красном пальто с поясом и таком же платье. Свой элегантный ансамбль она дополнила черными перчатками и длинным уютным шарфом. Роскошности образу добавили крупные бриллиантовые серьги в ушах и брошка.
Джо Байден соответствовал по стилю с женой, ведь надел галстук с красным принтом. Также на нем был классический костюм и пальто.
Также на мероприятии присутствовали вице-президент Камала Харрис со своим мужем Дугом Эмхоффом и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
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