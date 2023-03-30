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В красном пальто и элегантной шляпе: яркий образ первой леди Германии на встрече с королем

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1018
Время на прочтение
1 мин
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В красном пальто и элегантной шляпе: яркий образ первой леди Германии на встрече с королем

Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Эльке Бюденбендер в образе lady in red приветствовала британских монархов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер приняли участие в церемонии встречи короля Чарльз III и его супруги королевы-консорта Камиллы, прибывших в Германию с трехдневным государственным визитом. Мероприятие прошло у Бранденбургских ворот в Берлине.

Эльке Бюденбендер, королева Камилла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмайер / © Associated Press
Эльке Бюденбендер, королева Камилла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото: Associated Press
Эльке Бюденбендер / © Associated Press
Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Первая леди Германии выбрала для своего появления образ lady in red. На ней было элегантное красное пальто с округлым воротником А-силуэта и замшевые серые туфли на шпильках.

Эльке Бюденбендер / © Associated Press
Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Аутфит Эльке дополнила светлой широкополой шляпой с красной лентой. Она украсила уши золотыми серьгами-клипсами, а шею – цепочкой. В макияже жена президента сделала акцент на красной помаде.

Эльке Бюденбендер, королева Камилла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмайер / © Associated Press
Эльке Бюденбендер, королева Камилла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото: Associated Press

Королева Камилла появилась в голубом ансамбле, который для нее по заказу создал британский модельер Брюс Олдфилд.

Эльке Бюденбендер, королева Камилла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмайер / © Associated Press
Эльке Бюденбендер, королева Камилла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1018
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