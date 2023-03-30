В красном пальто и элегантной шляпе: яркий образ первой леди Германии на встрече с королем

Эльке Бюденбендер в образе lady in red приветствовала британских монархов.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер приняли участие в церемонии встречи короля Чарльз III и его супруги королевы-консорта Камиллы, прибывших в Германию с трехдневным государственным визитом. Мероприятие прошло у Бранденбургских ворот в Берлине.
Первая леди Германии выбрала для своего появления образ lady in red. На ней было элегантное красное пальто с округлым воротником А-силуэта и замшевые серые туфли на шпильках.
Аутфит Эльке дополнила светлой широкополой шляпой с красной лентой. Она украсила уши золотыми серьгами-клипсами, а шею – цепочкой. В макияже жена президента сделала акцент на красной помаде.
Королева Камилла появилась в голубом ансамбле, который для нее по заказу создал британский модельер Брюс Олдфилд.
Читайте также: