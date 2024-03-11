В красном пальто и контрастной шляпе: принцесса Анна на службе со своими королевскими родственниками

Ежегодное мероприятие по случаю Дня Содружества прошло в Вестминстерском аббатстве. Принцесса Анна посетила его вместе с членами своей семьи – королевой Камиллой, принцем Уильямом, герцогом и герцогиней Эдинбургскими и другими приглашенными на мероприятие гостями.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

73-летняя Анна надела в этот день красное пальто с цветочным принтом, подобрав к нему в тон шарф, к которому прикрепила золотую брошку. Под пальто на принцессе было изумрудное платье прямого кроя, обута Анна была в черные кожаные туфли на невысоких каблуках, надела черные тканевые перчатки и под мышкой держала небольшую сумку. Образ ее завершала большая бирюзовая шляпа на голове, в ушах были золотые серьги с жемчугом, а на лице - едва заметный макияж.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Ярче принцессы Анны на службе была только королева Камилла. Она появилась на мероприятии в голубом пальто и шляпе со страусиными перьями.

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