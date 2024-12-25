В красном пальто и меховой шляпе: принцесса Анна выбрала яркий лук на Рождество

Королевская принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоренс присоединились к королевской семье на праздновании Рождества в Сандрингеме.

Принцесса Анна соблюдает традиции Виндзоров и никогда не пропускает рождественскую службу в Сандрингеме. В этом году ей, как и всегда, составил компанию супруг – Тимоти Лоренс.

Принцесса Анна в Сандрингеме / Фото: Associated Press

74-летняя принцесса была одета в красное короткое пальто и юбку в складку, на голове у нее была шляпа с меховой отделкой, на руках перчатки, а на шее шарф. Также принцесса дополнила образ серьгами-висюльками с жемчужинами, золотой брошью и подчеркнула губы яркой помадой.

Принцесса Анна в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Известно, что королевская семья после службы отправляется на рождественский обед, а вот подарки они открывают накануне вечером, согласно давней немецкой традиции.

Принцесса Анна в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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