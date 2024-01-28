В красном пальто и на каблуках: 86-летняя королева Соня блистала на красной дорожке

86-летняя королева Соня присутствовала на концерте Концертном доме Осло. Она была в черно-красном платье и сверху надела красное пальто с меховой отделкой, была в черных прозрачных колготах и обута в черные туфли на каблуках.

В руках Соня держала блестящие перчатки, а на ее запястьях сверкало несколько золотых браслетов и кольцо с камнем на пальцах. Соня сделала эффектную укладку и легкий дневной макияж.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Недавно ее муж король Норвегии Харальд V прокомментировал, планирует ли уступать трон в пользу своего сына кронпринца Хокона, как это сделала королева Дании Маргрете II, отрекшись от трона в пользу своего сына кронпринца, а ныне короля Фредерика X.

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