В красном платье и пальто с мехом: королева Летиция с мужем-королем приехала в университет

Королева Летиция и король Филипп VI посетили сегодня Университет Алькала-де-Энарес в Мадриде.

Король и королева были запечатлены с ректором центра Хосе Висенте Сасом Пересом по случаю присвоения ему звания почетного доктора Университета Алькалы.

Королева Летиция приехала на мероприятие в эффектном красном ассиметричном платье, поверх которого надела черное пальто с меховым воротником и обула красные кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

У Летиции были распущены волосы, красивый макияж на лице и серьги-висюльки с рубинами и бриллиантами. Ее муж король Филипп VI облачился в черные брюки, белую полосатую рубашку и белый галстук-бабочку, а также был в специальной мантии и забавном головном уборе.

Днем ранее, напомним, королевская чета посетила выставку на которой были представлены их портреты, созданные для пары фотографом Энни Лейбовиц. Для этого выхода Летиция выбрала красный брючный костюм Carolina Herrera.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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