Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

В красном платье и пальто в тон: яркая королева Максима посетила церемонию

Королева Нидерландов выбрала, как всегда, яркий образ для нового светского выхода.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество посетила церемонию вручения премии PUM Awards в Бреде. Организация PUM направляет опытных нидерландских специалистов в малые и средние предприятия развивающихся стран для оказания поддержки и консультирования по вопросам волонтерской деятельности.

Премия PUM Impact Awards ежегодно вручается предпринимателям и организациям, которые благодаря этой поддержке добиваются устойчивого роста и способствуют инклюзивному экономическому развитию.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Максима выбрала для выхода в свет красное платье-футляр без рукавов и с тонким поясом на талии от Natan, поверх которого надела пальто с присобранным воротником, которое также было от бельгийского Модного дома Natan. К столь яркому образу королева подобрала коричневую фетровую шляпу з лентой, клатч из змеиной кожи и замшевые туфли-лодочки на каблуках. А завершали образ бриллиантовые серьги-висюльки с форме цветов с камнями, несколько золотых браслетов на запястье, кольцо и красный маникюр.

Также недавно мы показывали образ королевы Максимы в наряде с цветком на груди и сапфировых серьгах, когда Ее Величество посетила рождественский концерт.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

